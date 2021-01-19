Более 1300 смолян окунулись в проруби на Крещение. Большинство совершивших обряд - мужчины.Всего в крещенских мероприятиях приняли участие более 2500 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.Отметим, в Крещенскую ночь в ряде районов области столбик термометра опустился до отметки минус 21.Несчастных случаев на воде не произошло, отмечают в ведомстве. Дежурство спасателей и врачей продолжится до вечера 19 января.Читай также:Верующие отмечают Крещение Господне в Смоленске. Самые закаленные жители региона пришли ночью к купелям и озерам, чтобы окунуться в ледяную воду (подробнее).