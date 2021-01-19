О своей проблеме, которую женщина пытается решить не первый год, она поделилась на личном приеме у Председателя Смоленского городского Совета Виктории Макаровой.Дом, в котором живет смолянка, находится на улице Тенишевой. Сегодня в квартире не только мокрые стены, но местами появилась плесень. Жильцы стали чаще болеть, особенно пожилой отец заявительницы.- В управляющей компании «Жилищник», которая обслуживает дом сообщили, что ремонт кровли будет проведён через несколько месяцев - весной или летом, - сообщили в пресс-службе городского совета.Виктория Макарова пообещала взять дело под личный контроль.Ранее в Смоленской области МУП оштрафовали за слабую работу с должниками. Абоненты задолжали предприятию более 2,8 млн рублей.