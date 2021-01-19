По прогнозу Смоленского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в регионе сохраняется аномально холодная погода. В ночь на 20 января 2020 года ожидается мороз до «минус» 28 градусов.- В таких условиях длительное пребывание на улице может привести к общему переохлаждению организма. В период низких температур состояние здоровья, особенно пожилых людей, может ухудшиться, - отмечает пресс-служба городской администрации.Во время морозов смолянам рекомендуют отказаться от крепких алкогольных напитков, сигарет, надевать теплую обувь и одежду, не сковывающую движений. В ветренную погоду использовать специальный крем.Также рекомендуют остерегаться переутомления. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению, обращают внимание в пресс-службе.В случае обморожения необходимо своевременно обратиться к врачу.