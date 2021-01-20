Жителям Смоленской области продлили субсидии на оплату услуг ЖКХ. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Жителям Смоленской области продлили субсидии на оплату услуг ЖКХ, сообщает областная администрация. Речь идет о тех категориях людей, у кого она заканчивается 1 апреля 2021 года.

Собственникам квартир пролонгируется ровно на год. И подавать дополнительных документов для этого не нужно, говорится в сообщении. Решение принято по поручению президента Владимира Путина.

Отметим, на субсидию могут претендовать те собственники квартир, у кого на оплату коммунальных услуг уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Смоленской области можно получить субсидию, если расходы на ЖКХ составляют от 5 до 22% от совокупного дохода семьи.

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