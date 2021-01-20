Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жителям Смоленской области продлили субсидии на оплату услуг ЖКХ

Собственникам квартир не придется подавать дополнительных документов
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Жителям Смоленской области продлили субсидии на оплату услуг ЖКХ.

Жителям Смоленской области продлили субсидии на оплату услуг ЖКХ.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Жителям Смоленской области продлили субсидии на оплату услуг ЖКХ, сообщает областная администрация. Речь идет о тех категориях людей, у кого она заканчивается 1 апреля 2021 года.

Собственникам квартир пролонгируется ровно на год. И подавать дополнительных документов для этого не нужно, говорится в сообщении. Решение принято по поручению президента Владимира Путина.

Отметим, на субсидию могут претендовать те собственники квартир, у кого на оплату коммунальных услуг уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Смоленской области можно получить субсидию, если расходы на ЖКХ составляют от 5 до 22% от совокупного дохода семьи.

Читай также:

Смолянка несколько лет живет в доме в протекающей крышей. Сырость в квартире стала сказываться на здоровье ее отца (подробнее).