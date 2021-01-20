Смоленским арендодателям напоминают о сроках оплаты налогов. Фото: УФНС России по Смоленской области.

В УФНС России по Смоленской области напоминают сроки оплаты налогов. Отчитаться по налогам необходимо не только нотариусам, адвокатам, главам КФХ, продавшим квартиру или земельный участок, которые были в собственности менее установленного законодательством срока владения, победителям лотерей, но и тем, кто сдавал в аренду имущество. Сделать это надо не позднее 30 апреля.

По итогам декларационной кампании - 2020 доходы от сдачи имущества в аренду заявили около 400 налогоплательщиков на общую сумму почти 38 миллионов рублей.

Граждане, уклоняющиеся от исполнения налоговых обязательств, выявляются в результате контрольной работы налоговых органов, мониторинга информации, получаемой в результате взаимодействия с органами исполнительной власти, от налогоплательщиков, из СМИ и интернет-ресурсов.

«По закону при сдаче имущества внаем или в аренду, его собственник обязан уплатить налог на доходы физических лиц. При этом срок действия договора найма (аренды) значения не имеет (пп. 4 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 209 НК РФ), - напоминает заместитель начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Татьяна Гусарова. - Уплачивать НДФЛ за сдачу в наем имущества обязаны как граждане РФ, так и иностранцы. Налог рассчитывайте по окончании года, в котором получен доход от сдачи квартиры внаем (в аренду), по формуле (п. 1 ст. 224, ст. 225 НК РФ): НДФЛ = доход от сдачи имущества в аренду за год x 13% (для налоговых резидентов РФ)».

В случае сдачи имущества в аренду налогоплательщику необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и подать ее в инспекцию по месту учета не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода от сдачи квартиры внаем (в аренду).

Следует учесть, что заполнить декларацию можно с помощью бесплатной программы на сайте ФНС России, а также при помощи коротких сценариев в личном кабинете налогоплательщика.

Декларацию можно представить как в бумажной форме (непосредственно в налоговый орган или через МФЦ, почтовым отправлением с описью вложения) так и в электронной форме (в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика).

Сумму налога необходимо уплатить не позднее 15 июля года, следующего за годом получения доходов от сдачи квартиры внаем (в аренду).

За несвоевременное представление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ предусмотрены штрафные санкции по ст. 119 НК РФ в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. За несвоевременную уплату в бюджет налога на доходы физических лиц начисляются пени в соответствии со ст. 75 НК РФ.