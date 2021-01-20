Смолянин стал заботиться о детях после обязательных работ. Фото: r67.fssp.gov.ru.

Ситуация изменилась после привлечения нерадивого отца к 40 часам обязательных работ, которые он провел на обувной фабрике. Житель Десногорска пересмотрел свое отношение к детям, устроился на официальную работу и половину полученного дохода начал переводить дочкам.

Ранее мужчина скрывал неофициальный заработок.

- Исполнительное производство находится на контроле у начальника отделения, работа судебного пристава по взысканию алиментов продолжается, - сообщили в пресс-службе судебных приставов.