Дорогу к городу Гагарину отремонтировали после вмешательства ОНФ. Фото: onf.ru.

Подъездную дорогу к городу Гагарину привели в порядок после вмешательства ОНФ. Разбитый участок, отремонтированный по нацпроекту в 2019 году, был обнаружен в июле 2020 года. В ОНФ сообщили, что дорога могла прийти в негодность из-за использования некачественных материалов.

- Власти быстро пошли на встречу, дорога приведена в должный вид. Также отремонтирована дорога с круговым движением при въезде в город, - сообщили в ОНФ.

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