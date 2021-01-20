Масштабное отключение холодной воды планируют в Смоленске. Фото: Дмитрий СМИРНОВ.

Масштабное отключение холодной воды планируют в Смоленске. СМУП «Горводоканал» сообщил, что 20, 21, 22 января в связи с ремонтными работами будут обезвожены дома по следующим адресам:

- 20 января с 10.00 до 17.00 – ул. Фрунзе, 3, 8, 9, 12 (школа № 22), 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 27, 29, 31, ул. Розы Люксембург, ул. 12 лет Октября, 8, 9 (школа № 7), 10, 11;

- 21 января с 09.30 до 22.00 – ул. Дзержинского, 17, 18, 18а, 18 корп. 1, 2, 3, 4, 19а, 21, 23/1, 23/2, 25а, 29а, пер. Ульянова, 5, 7, 9, 10, Чуриловский пр-д, 3, Чуриловский пер., 19, ул. 2-я линия Красноармейской слободы, 25а, 38, 40, 48в;

- 22 января с 09.00 до 17.00 – ул. Ново-Киевская, 3б, ул. Кирова, 28а.

Подвоз воды будет организован по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

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