Пропавшего подростка из Бреста видели в Смоленской области. Фото: ПСО "Сальвар".

Пропавшего подростка из Бреста видели в Смоленской области. 17-летний Алексей Василаке ушел из дома 8 января, не сообщив родным куда направляется.

Ранее ПСО «Сальвар» опубликовал ориентировку на подростка, в которой сообщается, что он может находиться на территории нашего региона.

Накануне стало известно, что Алексей действительно находится в России – его видели в Дивасах. Вероятно, границу он пересек через лес.

Также есть данные, что у парня осталось мало карманных денег.