В Смоленской области заменят 3 ФАПа и отремонтируют больницы. Фото: администрация Смоленской области.

Власти региона сообщили планах в сфере здравоохранения, которые планируется решить за ближайшие пять лет.

Фельдшерские пункты будут заменены в деревнях Шанталово, Старинки и Макшеево Починковского района. Также запланирован ремонт инфекционного отделения районной больницы и косметический ремонт поликлиники в поселке Стодолище.

Кроме того, в 2021 году начнется ремонт кровли в поликлинике №2 Дорогобужа. А в поселке Верхнеднепровский приведут в порядок кровлю и прилегающую территорию стационара больницы. В ближайшие несколько лет запланирован ремонт хирургического корпуса Вяземской ЦРБ, замена водопроводной сети и отопления в учреждения в Ельне, обустройство дороги на территории центральных районных больниц в Шумячском и Демидовском районах.

Также за ближайшие пять лет в сельскую местность планируют привлечь порядка 200 специалистов – врачей и фельдшеров по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

- О востребованности проектов говорит тот факт, что, к примеру, только за время реализации программы «Земский доктор» в регионе для работы в сельской местности были привлечены и получили единовременные компенсационные выплаты 174 врача и 21 фельдшер, - сообщили в пресс-службе администрации региона.