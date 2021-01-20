В Смоленске предприниматель пытался «купить» таможенника за 10 тысяч долларов. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Представитель столичной фирмы задержан сотрудниками ФСБ. О коррупционном преступлении сообщил инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров, которому и предназначались деньги. Далее он действовал в рамках оперативных мероприятий.

В Смоленске предприниматель пытался «купить» таможенника за 10 тысяч долларов. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

- Днем 19 января текущего года на улице Лавочкина города Смоленска подозреваемый передал инспектору половину суммы взятки, после чего был задержан с поличным. Незаконно полученные денежные средства изъяты, - сообщили в СУ СК России по Смоленской области.