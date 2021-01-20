Деревья обрезают на улице Кутузова в Смоленске

На улице Кутузова в Смоленске обрезают деревья. Фото: администрация г. Смоленска.

Зима – благоприятный период для целого ряда работ по уходу за зелеными насаждениями. Деревья и кустарники находятся в состоянии покоя и безболезненно переносят проводимые процедуры, говорят в пресс-службе городской администрации. Кроме обрезки веток коммунальщики должны снести деревья, которые находятся в аварийном состоянии.

В администрации отмечают, что работы будут проводиться не только на центральных улицах, но и во дворах, по просьбам жильцов.

Весной вдоль улицы планируют высадить новые деревья и кустарники.

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