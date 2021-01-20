Стоимость литра бензина выросла в Смоленске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Стоимость литра бензина выросла в Смоленске. По данным Смоленского УФАС, свои ценники переписали «Роснефть» и «Лукойл».

Так, по данным на 19 января 2021 года, на «Роснефти» литр 92, 95-го и дизельного топлива стало недоступно на 30 коп и теперь они обойдутся в 44, 47,15 и 46,75 рублей соответственно.

На «Лукойле» АИ-92 и дизельное топливо также прибавил 30 копеек и теперь ГСМ стоит 45,05 и 48,96 руб./л.; 95-й (евр) и 95-й (экт) «подросли» на 40 копеек – до 48,20 руб./л. и 49,22 руб./л. соответственно.