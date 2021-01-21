Новые случаи коронавируса выявлены на 13 территориях в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

Новые случаи коронавируса выявлены на 13 территориях в Смоленской области 20 января 2021 года. По числу заболевших лидирует столица региона – «плюс» 69 заболевших, в Сафоновском – 28 и Гагаринском районах – 27.

По состоянию на 20 января на территории Смоленской области зарегистрировано 20309 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 8233 - в областном центре.

Количество выздоровевших смолян на текущий момент составляет 16484 человека, 403 погибли.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7681 человек, из них 6191 - в режиме самоизоляции, 1490 - в стационаре.