Новая партия вакцины от COVID-19 прибыла в Смоленскую область. Фото: Департамент здравоохранения Смоленской области.

Новая партия вакцины от COVID-19 - 13142 дозы - прибыла в Смоленскую область, сообщает администрация региона. Лекарство направлено в учреждения здравоохранения и подлежит строгому учету. В настоящее время защиту от коронавируса получили 1150 смолян.

В пресс-службы администрации сообщают, что в настоящее время вакцинированию подлежат люди, работающие с коронавирусными больными, а также те, кто входит в группу риска.

С 31 января 2021 года на прививку могут записаться все желающие на портале Госуслуг.

В профильном департаменте отмечают, что смоляне, сделавшие прививку, чувствуют себя хорошо.