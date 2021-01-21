Утреннее ДТП привело к огромной пробке в Смоленске. Фото: паблик "Взаимопомощь на дорогах" ВКонтакте.

Стоит весь город, делятся автомобилисты в соцсетях.

- Уже час еду с Миловидово… Шевченко колом, - пишут автомобилисты.

Причина транспортного коллапса - утреннее ДТП на проспекте Гагарина – около восьми утра 21 января 2021 года на светофоре у ТЦ «Юнона» столкнулись три машины.

- Мелкая авария, но пробище… Свободный только крайний ряд налево и половина среднего ряда. Ищите пути объезда, - делятся очевидцы аварии.