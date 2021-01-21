Смолянке – призеру Чемпионата Абилимпикс нужна помощь

Маму и папу Александра Боброва потеряла 5 января – около восьми часов вечера на 16-м километре Юго-Западного обхода Смоленска столкнулись легковушки: «Хендай» и «ВАЗ 2115». Фото: drive2_smolensk, ВКонтакте.

В данный момент 16-летняя инвалид по слуху, ученица ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями города Смоленска», призер Чемпионата Абилимпикс Смоленской области – 2020 Александра находится в реанимации. Ей срочно требуется материальная помощь.

Маму и папу девочка потеряла 5 января – около восьми часов вечера на 16-м километре Юго-Западного обхода Смоленска столкнулись легковушки: «Хендай» и «ВАЗ 2115».

Водитель «Хендай» сначала столкнулась с двигавшейся в попутном направлении грузовой «Газелью». После удара иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «ВАЗ 2115».

В результате ДТП погибли 6 человек. Две женщины – водитель и пассажир «Хендай», водитель (мужчина) и трое пассажиров «ВАЗ» (мужчина и две женщины).

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