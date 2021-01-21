В Смоленске 17-летний парень ушел из дома. Фото: ПСО "Сальвар".

ПСО «Сальвар» просит помочь с поисками 17-летнего Вячеслава Якуненко – молодой человек 19 января ушел из дома по улице Бакунина и до сих пор не вернулся.

Приметы парня в ориентировке ниже.

В Смоленске 17-летний парень ушел из дома. Фото: ПСО "Сальвар".

Также продолжаются поиски подростка из Бреста. Выяснилось, что он находится на территории Смоленской области. Его не раз видели в районе заправок.

А накануне поступила информация, что похожий по приметам парень стоял в районе поста ДПС на трассе М1 и искал водителя, который сможет довезти его до Москвы.