Запись на вакцинацию от COVID-19 открылась в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

Оформить заявку просто – необходимо зайти на главную страницу сайта и кликнуть на баннер «Вакцинация от COVID-19», а потом выбрать услугу «Запись на прием к врачу».

Далее жителям региона предстоит заполнить нужную форму, где указываются личные данные, а также номер полиса медицинского страхования и СНИЛС. Затем в карточке останется выбрать врача и поликлинику, дату и время визита.

В администрации региона напоминают, что на вакцинацию необходимо взять паспорт, полис ОМC и СНИЛС.

Перед введением препарата пациента осматриваем врач-терапевт. Повторная прививка делается на 21-й день.

Ранее "КП" писала, что новые случаи коронавируса выявлены на 13 территориях в Смоленской области. По числу заболевших лидирует столица региона.