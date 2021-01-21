121-летие Михаила Исаковского отметили в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Почетной гостьей праздника стала праправнучка Исаковского Мария Микулич.

Председатель Смоленской областной организации «Союз писателей России» Олег Дорогань напомнил, что Михаил Исаковский стоял у истоков Смоленской писательской организации, был ее первым руководителем, и подарил Центральной библиотеке города Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского антологию произведений современной героико-патриотической литературы «Связь поколений. Литературная Смоленщина».

Завершился праздник исполнением самой известной песни «Катюша» и возложением к памятнику цветов и акцией «Свободный микрофон».

Напомним, Михаил Васильевич Исаковский родился в деревне Глотовка под Ельней. Его перу принадлежат песни «Катюша», «Каким ты был, таким остался», «Ой, цветет калина», «Летят перелетные птицы», «Враги сожгли родную хату» и др.