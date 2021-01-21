Движение транспорта ограничат на улице Шевченков в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Движение транспорта ограничат на улице Шевченко в Смоленске с 22 января, сообщает городская администрация. Временные знаки появятся в районе дома №5. Автомобилистам придется искать пути объезда полторы недели – до 3 февраля.

Причина ограничений - проведение работ по строительству сетей водопровода к строящимся жилым домам.

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