Соревнования на призы Юрия Гагарина пройдут в Смоленской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА/»КП» — Иркутск.

Гонки на лыжах на призы Юрия Гагарина «Поехали!» пройдут на биатлонном комплексе «Чайка» в поселке Пржевальское. В программе соревнования: спринтерская гонка и масстарт. В соревнованиях могут принять участие юноши и девушки, старт по возрастным категориям: 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. Состав участников не ограничен.

- Соревнование проводится свободным стилем передвижения на лыжах, с использованием спортивной винтовки МК (юноши и девушки 2002-2005 г.р.). Участники 2006-2009 г.р. ведут стрельбу из пневматической спортивной винтовки (аналог МР-61), без переноски винтовки во время движения по трассе. Стрельба из положения «лежа» выполняется с ремня по мишеням диаметром 20 мм, стрельба из положения «стоя» - по мишеням диаметром 50 мм или из газобаллонной спортивной винтовки по мишеням диаметром 15 мм из положения «лежа», 30 мм из положения «стоя», - сообщают организаторы.

Предварительная регистрация здесь.