В Смоленской области новые изменения внесены в Указ о повышенной готовности.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Губернатор Смоленской области внес очередные ограничения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно изменениям, выплата пособий по временной нетрудоспособности людям от 65 лет и старше, находящимся на самоизоляции, продлевается до 4 февраля.
Остальные ограничения остаются в силе. В регионе запрещены массовые развлекательные мероприятия, а также недопустим вход посторонних людей в учреждения с круглосуточным пребыванием людей.
Ранее запись на вакцинацию от COVID-19 открылась в Смоленской области. Оставить заявку можно через портал «Госуслуги».