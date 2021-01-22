В Смоленской области новые изменения внесены в Указ о повышенной готовности. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Губернатор Смоленской области внес очередные ограничения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям, выплата пособий по временной нетрудоспособности людям от 65 лет и старше, находящимся на самоизоляции, продлевается до 4 февраля.

Остальные ограничения остаются в силе. В регионе запрещены массовые развлекательные мероприятия, а также недопустим вход посторонних людей в учреждения с круглосуточным пребыванием людей.

Ранее запись на вакцинацию от COVID-19 открылась в Смоленской области. Оставить заявку можно через портал «Госуслуги».