СКР проверил обращение смолянки к Владимиру Путину. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Смолянка поинтересовалась, когда в деревни Коммуны и Мясоедово, где проживает 78 человек, придет газ. Проверка показала, что линия газовых труб проложена вблизи населенных пунктах в 2015 году, но их газификация запланирована на 2026 год. После обращения было решено перенести пуск «голубого топлива» на более ранний срок – 2021 год. Изменения в планах по газификации деревень устроили жителей деревень.

- Таким образом, по результатам проведенных проверочных мероприятий на данный момент не установлено признаков уголовно наказуемых деяний, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

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