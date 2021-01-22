Мужчина погиб в страшном ДТП с фурой в Смоленской области. Фото: podslushanovsafonovo, ВКонтакте.

ДТП произошло на трассе М1 в районе деревни Дурово Сафоновского района в районе 18.00 21 января. На дороге столкнулись легковушка и грузовик с прицепом.

По информации очевидцев, в аварии погиб молодой мужчина из деревни Вышегор.

- Остались две девочки в Вышегоре без отца, - сообщает паблик «Подслушано в Сафоново» ВКонтакте.

Ранее «КП» писала, что в аварии на трассе 5 января 16-летняя инвалид по слуху, ученица ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями города Смоленска», призер Чемпионата Абилимпикс Смоленской области – 2020 потеряла родителей. Сейчас Александра находится в реанимации и ей нужна помощь.