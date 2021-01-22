В 2021 году три детских сада планируют открыть в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.

Первым свои двери распахнет детский сад в микрорайоне Парковый, расположенный в Ленинском районе за зданием филиала МЭИ в Смоленске. Здесь будут работать 4 ясельные группы (для детей от 1,5 до 3 лет) на 80 мест и 4 дошкольные группы (для детей от 3 до 7 лет) на 70 мест. Также в нынешнем году заработает детский сад в микрорайоне Королевка. И до конца 2021-го хотят открыть дошкольное учреждение в микрорайоне «Соловьиная роща».

Кроме того, в Смоленской области в 20201 году заменят 3 ФАПа и отремонтируют больницы. В учреждениях обновят кровлю, коммуникации и преобразят прилегающую территорию.