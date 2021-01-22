Пенсионер погиб во время пожара в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Пенсионер погиб во время пожара в доме в Смоленской области, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в деревне Сакулино Вяземского района в три часа ночи 21 января. О пожаре в МЧС сообщила соседка, проживающая в доме напротив.

К моменту прибытия огнеборцев огнем был охвачен весь дом. Пламя удалось потушить, но строение изнутри сгорело полностью.

Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

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