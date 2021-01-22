«ЭГГЕР» планирует вложить 40 млн евро в развитие предприятия в Гагарине. Фото: ЭГГЕР.

В ближайшие 3-4 года «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» планирует вложить 40 млн евро в развитие своего предприятия в Смоленской области. Инвестиционный проект предполагает открытие дополнительной линии производства импрегнированной бумаги, линии ламинирования, напольных покрытий и декоративных материалов, а также строительство котельной, приобретение нового оборудования и ряд других мероприятий. Расширение производства позволит создать 40 новых рабочих мест, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Ранее СКР проверил обращение смолянки к Владимиру Путину. Галина Климова написала письмо президенту по поводу газификации деревень, которое было зачитано в ходе пресс-конференции.