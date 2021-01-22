4-летний мальчик упал со второго этажа у эскалатора в Смоленске. Фото: Илья БОГОМОЛОВ.

Ребенок схватился за поручень, оступился и упал в проем на первый этаж, сообщили в СКР по региону. Мальчик экстренно доставлен в областную больницу. О его состоянии не сообщается.

Трагедия произошла в 19.40 21 января. Торговый центр ребенок посещал вместе с родителями.

СКР начал проверку по факту случившегося. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц контролирующих органов, которые отвечают за эксплуатацию эскалатора.

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