24 машины устраняют последствия снегопада в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

24 машины устраняют последствия снегопада в Смоленске, из них - 15 единиц КДМ, 9 единиц механизированного звена – трактора, самосвалы, погрузчики и трактора-толкатели.

Трактора убирают снег с проезжей части, а спецмашины посыпают дороги с тротуарами песко-соляной смесью.

Городские власти призывают жителей столицы региона не оставлять машины на обочинах дорог и внутриквартальных проездах, чтобы не препятствовать круглосуточной уборке снега.