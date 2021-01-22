В Смоленске СК проверяет участкового из-за обвинений в доведении до самоубийства. Фото: Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Региональный Следственный комитет проверяет участкового уполномоченного полиции. Некоторое время назад житель Смоленска обвинил в своей смерти стража порядка, мол, якобы 41-летний майор оказывал на него психологическое давление.

— Также в записке указано, что 01.01.2021 участковый уполномоченный полиции прибыл к нему домой, воспользовавшись тем, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, просил подписать какие-то документы, — сообщил источник kp.ru.

Участкового уже допросили. Подробнее об этом – здесь.