15 объектов украсят с помощью граффити в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.

В столице регионе объявили набор в школу граффити. До 15 февраля продлится набор желающих научиться рисовать и профессиональных художников. После начнется образовательная программа и уже потом активисты приступят к рисованию на городских объектах.

- Рисунки, создаваемые граффити-художниками, - самостоятельный жанр искусства, неотъемлемая часть культуры и городского образа жизни. Мы хотим привнести это и в Смоленск, - говорит создатель лаборатории Никита Городничев.

Регистрация участников проходит на сайте.