В Смоленской области две машины с нелегалами задержали после погони. Фото: ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

В Смоленской области после погони задержали две машины с 11 жителями Средней Азии. Водители незаконно пересекли границу в районе населенного пункта Дубровка Руднянского района и пытались удрать от пограничников. Однако скрыться нарушителям не удалось – машины остановил внезапно появившийся впереди дополнительный пограничный наряд.

Проверка показала, что мигранты прилетели самолетом в Минск и на такси проехали до границы, где их встретили задержанные водители – жители Тульской области. Согласно договоренностям, мужчины должны были работать на одном из местных производств, сообщили «КП» в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

Возбуждено уголовное дело.