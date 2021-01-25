Четырех человек спасли из пожара на улице Соболева в Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло около семи часов 24 января.

Жильцов вывели по лестничным маршам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Одного из спасенных, чтобы исключить отравление продуктами горения, быстро посадили в прибывшую машину скорой помощи и увезли в лечебное учреждение.

- Пожар удалось потушить, - сообщили в пресс-службе. – Причина случившегося пока не установлена.

Ранее 44-летний мужчина утонул в Смоленской области. Спасатели подняли тело мужчины из Десногорского водохранилища.