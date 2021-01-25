Сотрудники Смоленскэнерго в 2020 году выявили 265 потребителей, самовольно подключившихся к электросетям. Фото: Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго».

За 10 месяцев 2020 года в ходе проведения целевых рейдов с проверкой приборов учета, установленных у юридических лиц, были выявлены факты хищения электроэнергии у 175 физических и 90 юридических лиц. Это составило 6,7 млн кВт*ч или 29,1 млн рублей.

Самыми распространенными способами хищения на территории Смоленской области продолжают оставаться подключение нагрузки до прибора учета и вмешательство в работу приборов учета с целью искажения результатов измерений. В ходе проведения рейдов энергетики составили акты о нарушениях, по которым потребители должны возместить причиненный энергокомпании ущерб. Денежные средства должны быть выплачены в установленные законом сроки, в противном случае филиал будет вынужден взыскать их принудительно в судебном порядке. К злостным нарушителям применяются более жесткие, но законные меры – отключение электроэнергии, административная или даже уголовная ответственность.

Не стоит забывать, что действия злоумышленников не только могут нанести вред их здоровью и представляют угрозу жизни, но и приводят к сбоям энергоснабжения добропорядочных потребителей, снижению качества электроэнергии, увеличению вероятности выхода из строя бытовых приборов. В результате незаконных подключений может повреждаться энергооборудование, что ведет к перерывам в электроснабжении, незапланированному ремонту и вложениям дополнительных средства, которые могли быть направлены на развитие и модернизацию электросетевых объектов. При этом стоит помнить, что неоплаченная электроэнергия - это недофинансирование производственных программ энергетиков, от успешной реализации которых зависит надежное бесперебойное функционирование всей энергосистемы региона.

Специалисты Смоленскэнерго обращаются с просьбой к добросовестным потребителям сообщать обо всех фактах незаконных подключений по круглосуточной горячей линии Россети Центр – 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). От незаконных действий потребителей страдает не только электросетевая компания, несущая убытки, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию, поэтому потребители, пользующие электроэнергией законно, должны понимать, что они платят за воровство недобросовестных потребителей.

Смоленскэнерго напоминает, факты энерговоровства гарантировано будут установлены, что повлечет за собой предусмотренное законодательством наказание. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб, но и будет привлечён к административной или уголовной ответственности.