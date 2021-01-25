В Смоленской области мать заставили отработать 100 часов за неуплату алиментов. Фото: r67.fssprus.ru.

Жительница Починковского района получила 100 часов обязательных работ за неуплату алиментов своей несовершеннолетней дочери. Сумма долга перед ребенком выросла до 100 тысяч рублей. Приставы выяснили, что женщина нигде официально не работает и не пытается помочь ребенку. У нее бывают случайные заработки, но все деньги она тратит на себя.

- Судебный пристав неоднократно предупреждал женщину о привлечении не только к административной, но и уголовной ответственности за уклонение от исполнения родительского долга. Однако мать ребенка игнорировала судебное решение и не торопилась выполнять алиментные обязательства. На прием к судебному приставу неплательщица была доставлена принудительным приводом для дачи объяснений по факту неуплаты алиментов, - сообщили в УФССП по Смоленской области.

При этом, административное наказание не освобождает должницу от погашения накопленного долга.