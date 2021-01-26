Коронавирус выявлен на 16 территориях в Смоленской области. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Коронавирус выявлен на 16 территориях в Смоленской области за последние сутки. По числу заболевших лидирует столица региона – «плюс» 60 новых случаев, Сафоново – 28, Гагарин – 27, Ельня – 18, Вязьма – 13.

Единичные случаи зарегистрированы в Духовщине, Красном, Монастырщине, Рославле, Ершичах и др. Общее число заболевших в регионе – 21 251.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7064 человека, из них 5640 - в режиме самоизоляции, 1424 - в стационаре.