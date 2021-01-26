Температурный рекорд зафиксирован в Смоленской области. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Температурный рекорд зафиксирован в Смоленской области – накануне, 25 января 2021 года, метеостанция Смоленска зафиксировала суточный рекорд максимальной температуры для 25 января, который составил +3,8°C. Предыдущий рекорд +3,3°C продержался всего год. Волна тепла обновила рекорды также и на других метеостанциях Смоленщины.

Однако, в ночь на 27 января, погода снова начнет меняться и столбики термометра опустятся до отрицательных значений. К выходным синоптики обещают «минус» 6-8 градусов.