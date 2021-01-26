Смоляне станут участниками второго Социального онлайн-форума. Фото: smolensk.er.ru.

В форуме примут участие Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, руководитель думской фракции Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, федеральные министры и представители волонтерских центров «Единой России» со всей страны.

Они расскажут, какая волонтерская помощь сегодня востребована, а также озвучат ряд новых социально значимых инициатив, касающихся поддержки отдельных категорий граждан.

Волонтерские центры объединяют более 90 тысяч добровольцев по всей стране. Ключевыми направлениями их работы остаются автоволонтерство, обеспечение медиков в «красных зонах» горячим питанием, доставка лекарств от коронавируса амбулаторным больным, а также дежурства в приемных покоях больниц и поликлиник.

В Смоленской области активисты Центра за все время выполнили более трех тысяч заявок. Ежедневно добровольцы доставляют льготные лекарства, продукты, предметы первой необходимости пожилым смолянам, людям, которые находятся на амбулаторном лечении.

Стать волонтёром может каждый неравнодушный смолянин: +7 (4812) 31-95-13 и 8-800-100-59-67.