Стали известны подробности исчезновения подростка в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Пропавшего 19 января 17-летнего Вячеслава Якуненко видели в тот же день на улице Октябрьской революции в Смоленске, сообщает ПСО «Сальвар». Около 22.00 подросток попал в объектив камер видеонаблюдения, когда проходил мимо ЦУМа.

Стали известны подробности исчезновения подростка в Смоленске. Фото: ВКонтакте.

Поисковики просят водителей и прохожих, видевших парня, откликнуться и помочь его разыскать.

- Молодой человек был с рюкзаком цвета хаки, в куртке-парке темно-зелёного цвета, серой шапке - штанах чёрных с открытыми щиколотками. Его дальнейшее местонахождение неизвестно, - говорят сальваровцы.