В железнодорожной поликлинике Смоленска приступили к вакцинации работников и населения против «Covid-19». Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Смоленском регионе Московской железной дороги началась прививочная кампания против коронавирусной инфекции. В поликлинику №2 ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Смоленск» поступила двухкомпонентная вакцина «Спутник V» для вакцинации работников железнодорожного транспорта и всех желающих (по полису ОМС).

В первую очередь прививки будут сделаны медицинскому персоналу, железнодорожникам, обеспечивающим безопасность движения поездов, а также работникам образования.

Всем прошедшим вакцинацию будет выдан персональный сертификат. Кроме того, данные автоматически вносятся в государственную информационную систему ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система).