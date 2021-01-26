В Смоленске депутаты недовольны переносом сроков капремонта домов. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Депутаты Смоленского городского Совета планируют встретиться с представителями регионального фонда и руководством департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, чтобы обсудить вопросы переноса сроков ремонта многоквартирных домов в столице региона.

Председатель комиссии Евгений Рудак отметил, что депутаты получают немало претензий от жителей. Народные избранники намерены разобраться, как формируется реестр домов для ремонта.

Напомним, на проблему обратили в ноябре 2020 года в ходе заседания комиссии по вопросам городского хозяйства.