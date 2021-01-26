Mazda сбила 49-летнюю женщину на тротуаре. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ДТП произошло около 18.10 25 января в районе дома №90 по улице Пролетарская в городе Ельня. Иномарка, которой управлял 34-летний водитель, на скорости вылетела на тротуар, где находилась женщины, а потом врезалась в опору ЛЭП.

Mazda сбила 49-летнюю женщину на тротуаре. Фото: static.mvd.ru.

В отделе пропаганды областного УГИБДД отметили, что водитель не выбрал безопасную скорость движения на участке и потерял управление. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

А ночью на улице Большая Советская в Смоленска в аварию попал автомобиль скорой помощи.