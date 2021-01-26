Билеты на «Ласточку» Смоленск – Москва можно купить от 555 рублей. Фото: пресс-служба МЖД.

В российский День студента АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») запустило акцию для пассажиров дневных скоростных поездов. Специальные условия покупки билетов распространяются на поезда, курсирующие в сообщении между Москвой и Смоленском, а также другими городами.

Стоимость билетов в рамках акции – от 555 рублей в зависимости от направлений. Оформить билеты по акционному тарифу можно до 8 февраля, а совершить по ним поездки – с 1 по 28 февраля.

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия её проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест и период проведения акции могут быть ограничены.