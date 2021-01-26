Смоленская область активно готовится к переписи населения. Фото: Людмила СТРИЖНОВА.

Вопрос обсудили на Заседании региональной Комиссии по проведению на территории Смоленской области Всероссийской переписи населения. Главной новостью для граждан стало то, что теперь перепись стала еще проще. Смоляне смогут принять участие в ней самостоятельно, всего за несколько минут заполнив электронный переписной лист в личном кабинете на портале Госуслуг.

Также стало известно, что сейчас ведется активная работа по подбору кадров для проведения процедуры. Необходимо вовлечь в работу более двух тысяч сотрудников, а также множество волонтеров, которые смогут терпеливо и уважительно объяснить гражданам детали интернет-переписи.

Как сообщают в администрации региона, успешное проведение данного масштабного мероприятия в Смоленской области — важнейшая задача текущего года.