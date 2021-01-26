94 млн рублей направят на поддержку фермерства в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

Власти региона продолжат оказывать материальную помощь начинающим фермерам – в 2021 году на развитие сельской кооперации планируют направить 94 млн рублей, на 30 млн больше, чем годом ранее. Средства будут выделены в рамках нацпроекта.

В администрации региона сообщают, что деньги могут быть потрачены на развитие семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, приобретение техники, возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственных потребительских кооперативов и др.

– Ожидается, что меры поддержки позволят на 6-8% увеличить объем производимой в кооперативах и фермерских хозяйствах сельхозпродукции, а также обеспечат создание новых рабочих мест в сельской местности, – отмечают в пресс-службе администрации региона.