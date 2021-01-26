Смоленскэнерго в 2020 году обеспечило электроснабжение новых многоквартирных жилых домов. Фото: филиал «Россети Центр Смоленскэнерго».

В 2020 году филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обеспечил техприсоединение к электрическим сетям многоквартирных жилых домов общей мощностью 1219,2 кВт. Электроэнергия была подана в новые постройки г. Смоленска, г. Гагарина и Смоленского района Смоленской области.

В ушедшем году завершено технологическое присоединение электрооборудования и освещения многоквартирного жилого дома ООО "ФПК "Мегаполис" в Смоленске мощностью 125,2 кВт. Введены шесть блок-секций 166-ти квартирного жилого дома в г. Гагарин (ООО «Консоль»). Энергетики обеспечили техприсоединение к электрическим сетях двух десятиэтажных жилых домов в п. Одинцово.

Для исполнения договоров технологического присоединения объектов жилья энергетики подготовили проекты и выполнили запланированные технические мероприятия. Для обеспечения электрической энергией будущих жильцов многоквартирных домов энергетики проложили кабельные линии 6-10 кВ (общей протяженностью более 2,5 км) и установили две новые трансформаторные подстанции с трансформаторами 2х400 кВА в г. Гагарине и 2х630 кВА в п. Одинцово.

Технологическое присоединение в числе приоритетных направлений деятельности компании. Социально-важным объектам и объектам жилищного строительства энергетики ежегодно уделяют особое внимание. Работы по обеспечению электроэнергией жилых домов ведутся постоянно.

Всего в 2020 году энергетики Смоленскэнерго выполнили более 2200 договоров технологического присоединения.