Сделанные смолянами елочные игрушки попали на сайт Музея Победы. Фото: администрация г Смоленска.

Смолянам предлагают проголосовать за понравившуюся конкурсную новогоднюю игрушку. Сделать это можно здесь. По результатам народного выбора будет вручен «Приз зрительских симпатий».

Всего в цифровую экспозицию вошло около 500 новогодних игрушек из 60 российских регионов. 77 игрушек стали победителями в семи номинациях. На конкурс было прислано свыше 1500 работ.

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