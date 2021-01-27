Мошенники придумали новый способ похищения денег смолян. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.

Недоброжелатели, похищающие деньги с чужих банковских карт, довольно быстро адаптировались и придумали новый способ «заработка». Теперь доверчивым гражданам сообщают, что им полагаются выплаты в связи с распространением Covid-19. Но чтобы эти деньги «получить», нужно предоставить полные реквизиты карты.

Именно таким образом оказалась обманута пожилая жительница Гагаринского района. С ней связались через одну из социальных сетей и сообщили «радостную» новость о предстоящих выплатах. После того, как наивная смолянка повелась на обман и сообщила данные карты, все ее денежные средства были списаны, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. По факту хищения денег проводится проверка.

Сотрудники полиции настоятельно просят граждан ни под каким предлогом не сообщать никому номера банковский карт, расположенные на лицевой и обратной сторонах карты, а также секретные пароли, поступающие на телефон в смс-сообщениях.