В Смоленске неизвестные хулиганы разбили стекла сразу нескольких автомобилей. Фото: vk.com/altuhovka

Накануне вечером один из жителей Алтуховки стал свидетелем крайне неприятного инцидента. Двое явно нетрезвых незнакомца прогуливались по двору домов № 1 и 2 по улице 70 лет Победы. В какой-то момент они принялись разбивать стекла сразу нескольким припаркованным автомобилям молотком.

— Только что прошлись какие-то пьяные два парня, разбили многим молотком стёкла. Hyundai Creta, Opel Corsa и около последнего подъезда Дружбы 1 Газель, два задних стекла, — поделился свидетель в соцсети.

Позже неравнодушные местные жители сообщили, что дебоширов удалось поймать и передать сотрудникам полиции. Судя по комментариям очевидцев, одного из нетрезвых хулиганов поймали в дачном секторе, а второго, пытавшегося сбежать, удалось остановить только во дворе дома 50 по улице Рыленкова. Он, по словам участников «операции» по поимке нарушителей, бежал босиком.